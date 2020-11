Romania - Norvegia: ponturi pariuri, cote de la 1.77 la 13.00!

Partida din tur s-a incheiat cu 4-0 pentru Norvegia, deci Romania ar avea o revansa de luat. Intrebarea pe care si-o pun insa fanii (si pariorii) este daca echipa noastra are o astfel de energie disponibila pentru a trece de o formatie solida si valoroasa precum cea a nordicilor. Scorul de la Oslo a fost unul categoric, dar nu intamplator. Dovada a diferentei de valoare este parcursul celor doua echipe in meciurile oficiale jucate in acest an. Romania a dezamagit, a acumulat chiar trei infrangeri la rand (cu Islanda, Norvegia si Austria) si a ratat ultima sansa de a juca in turneul final al Euro 2020. Acum, in Liga Natiunilor, tricolorii ocupa locul 3 in grupa, cu 4 puncte in 4 meciuri. La polul opus, Norvegia are 9 puncte si ocupa locul 2, dar la egalitate cu ocupanta locului 1, Austria.Dintre variantele prezentate, este poate cea mai probabila, dar cota de 1.77 este una excelenta la Unibet, in raport cu sansele teoretice de reusita. Se asteapta un joc pe contre, ofensiv, cu doua echipe entuziaste in atac. Norvegia este foarte eficienta la numarul de goluri marcate, are 18 meciuri la rand in care a marcat cel putin o data. Nici nu este de mirare, caci il are in lot pe Erling Haaland, jucatorul lui Borussia Dortmund, cel care a inscris 3 din 4 goluri ale echipei sale in meciul cu Romania. Formatia antrenata de Mirel Radoi joaca acasa si are multi jucatori dornici sa iasa in evidenta. Ne asteptam la greseli in defensiva, dar ofensiva ar putea fi un punct forte.Sanse mari si pentru aceasta idee si o cota wow la Unibet, 1.94! Norvegia incepe de obicei in forta, marcheaza adesea in prima repriza. Romania a primit gol in prima jumatate de meci in cinci dintre ultimele sapte jocuri oficiale. Cel mai probabil, Romania va ataca de la inceput, asa cum a promis antrenorul echipei, dar acest lucru are si riscuri in defensiva, iar nordicii stiu sa profite.In 3 din ultimele 5 meciuri oficiale jucate de Romania, s-a marcat de cel putin doua ori in prima repriza. La fel s-a intamplat si in meciul amical cu Belarus. Norvegia soseste relaxata la Bucuresti, cu amintirea recenta a partidei de la Oslo, cand s-a distrat cu echipa noastra in acel 4-0. Asadar, nordicii nu vor ezita sa atace, sa joace deschis. Acest lucru ar putea duce la goluri multe. Cota 2.90 de la Unibet pentru acest scenariu este fantastica!Cel mai riscant pariu poate aduce desigur si cele mai mari castiguri - de 13 ori suma plasata pe platforma de pariuri online Unibet. Scor exact 2-2 este un pont care merita incercat doar de catre cei dornici de risc si adrenalina in doze mari. Ne asteptam la un meci deschis, echilibrat, sunt sanse reale pentru un scor 2-2, chiar daca desigur exista si multe alte variante pentru meci.