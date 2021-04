Spectacol total in weekendul 9-11 aprilie - meciuri tari in La Liga, Premier League si Liga 1

Avancronica celor mai importante evenimente sportive programate la final de saptamana plus cote si ponturi pariuri

De urmarit in week-end: TSKA Moscova - CSM Bucuresti

Fotbalul este, ca de obicei in prim-plan, insa pasionatii de sport nu trebuie sa rateze returul sferturilor de finala din Champions League la handbal feminin, dintre TSKA Moscova si CSM Bucuresti. Sambata seara, de la ora 22:00, avem El Clasico in varianta "totul sau nimic" - un egal nu le ajuta prea tare. Atat Real Madrid, cat si FC Barcelona au nevoie de cele 3 puncte pentru a-si mari sansele la locul 1, ocupat acum de Atletico Madrid (66 de puncte). Barcelona este pe locul 2, cu 65 de puncte in clasament, iar Real pe locul 3, cu 63 de puncte. Meciul vine dupa un succes important pentru Real Madrid: 3-1 cu Liverpool in Liga Campionilor. In conditiile in care un egal nu ar ajuta-o decat pe Atletico, este de asteptat ca ambele formatii din meciul Real Madrid - FC Barcelona sa forteze in atac. Duminica, de la ora 18:30, se joaca Tottenham - Manchester United, un meci de orgoliu, dar cu importanta mai mare in economia clasamentului pentru gazde. Tottenham este pe locul 6 in Premier League, la 3 puncte de ultimul loc care duce in Champions League. De cealalta parte, United se afla pe locul 2, la distanta foarte mare de liderul autoritar Manchester City. Teoretic, oaspetii nu au o motivatie foarte puternica de a castiga prin prisma nevoii de puncte, insa au de luat o revansa dupa ultimul meci cu Tottenham, cand au pierdut la scor 1-6. Tottenham are 5 victorii la rand pe teren propriu, iar ultimele patru meciuri dintre cele doua formatii au fost cu goluri la ambele porti. In Liga 1, se joaca derby-ul Universitatea Craiova - CFR Cluj, duminica de la ora 21:30. Gazdele sunt pe locul 3 in clasament, cu 57 de puncte, iar oaspetii ocupa locul 2, cu 63 de puncte, doar unul sub liderul FCSB. Este, asadar, un meci cu importanta directa in lupta pentru titlul de campioana. CFR Cluj vine dupa un succes cu Dinamo obtinut extrem de greu, iar Craiova dupa o remiza cu FCSB. Totusi, in etapa anterioara mai mult au impresionat craiovenii decat clujenii, prin maniera de joc. Atat Universitatea Craiova, cat si CFR Cluj sunt foarte eficiente in defensiva (au primit cele mai putine goluri in acest sezon, 14 si 15), asadar ne asteptam la un meci cu putine goluri. Handbalul romanesc are o sansa mare de a ajunge pe o pozitie de top, gratie echipei CSM Bucuresti. "Tigroaicele" pot ajunge din nou in Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce au invins in mansa tur cu 32-27. Returul se va juca duminica, de la ora 17:00.