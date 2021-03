Start in preliminariile CM fotbal 2022. Ce sanse are Romania, cum arata cotele la pariuri

Joi 25 martie, ora 21:45, Arena Nationala - Romania vs. Macedonia de Nord

Duminica, 28 martie, ora 21:45, Arena Nationala - Romania vs. Germania

Miercuri, 31 martie, ora 19:00, Republican Stadium - Armenia vs. Romania

Iata asadar programul celor 3 meciuri disputate de Romania in preliminariile CM 2022 in acest final de martie, cu mentiunea ca primele doua partide vor fi transmise in direct la Pro TV, iar cea din Armenia la ProX:Punctul de plecare este foarte important pentru moralul oricarei echipe. Romania are astfel nevoie si poate obtine un rezultat pozitiv in primul meci cu Macedonia de Nord, mai ales ca joaca pe teren propriu, iar adversarul se poate spune ca este accesibil, desi s-a calificat la EURO 2020.Potrivit cotelor la pariuri CM 2022 , nationala antrenata de Mirel Radoi este favorita contra Macedoniei, cu o cota de 1.87 pentru victorie. Cota pentru scor egal este 3.35 la Unibet, in timp ce un meci castigat de oaspeti are cota 4.80.Romania are un istoric perfect cu Macedonia de Nord, castigand toate cele 4 meciuri disputate in trecut, in 1996/1997 si in 2004/2005. In ultimele 6 deplasari, Macedonia de Nord are o singura victorie, 1-0 in Georgia.Pentru o cota mai mare, victoria Romaniei se poate combina cu un pariu pe sub 3.5 goluri, folosind functia Creare Pariu de la Unibet. De ce sa ne asteptam la putine goluri in meci? Statistic vorbind, in meciurile de start ale Romaniei in preliminarii de Campionat Mondial s-au inscris maxim 3 goluri (ultima data cand s-a marcat mai mult a fost in 1992, acel 7-0 cu Feroe).Cel mai important examen din aceasta perioada va fi totusi meciul de duminica seara, cu Germania. Este nevoie de un rezultat care sa ateste capacitatea Romaniei de a juca la un turneu final cu echipe de elita. Multipla campioana mondiala este cu siguranta o forta in fotbalul european, insa echipa noastra a evoluat destul de bine in precedentele meciuri directe.Romania a terminat cu Germania la egalitate la Euro 2000, scor 1-1, iar anterior a pierdut la Euro 1984, rezultat 2-1 pentru nemti. In jocurile amicale, romanii au cedat cu 3-1 in deplasare si au castigat cu 5-1 pe teren propriu. Pentru actualul Romania - Germania din preliminariile CM 2022, putem miza pe un joc ofensiv, deschis, cu multe goluri de ambele parti: Ambele marcheaza & peste 2.5 goluri - cota 2.30 la agentia de pariuri online Unibet.Pentru ca Romania face parte dintr-o grupa de calificare, ne intereseaza in mod direct orice meciuri intre adversarele echipei noastre. Astfel, joi seara, in timp ce formatia lui Radoi intalneste Macedonia de Nord, tot in Grupa J este programat si duelul dintre Germania si Islanda. Gazdele sunt favorite - cota 1.11 la victorie, versus cota 21.00 pentru meci castigat de islandezi.Pariorii pot miza pe un gol al Islandei, caci Germania a primit gol in 5 din ultimele 6 partide disputate pe propriul teren, iar Islanda a punctat in 6 din ultimele 7 deplasari. Se poate, asadar, paria pe Ambele Marcheaza in meciul Germania vs. Islanda la o cota excelenta 2.45 pe unibet.ro. De mentionat pentru pariori este si faptul ca biletele cu 3 pana la 12 selectii la Unibet beneficiaza de castiguri marite cu pana la 50%, un beneficiu important. Nu este singura oferta pregatita de cei de la Unibet, care au pregatit cadouri si pentru cei care mizeaza pe partidele nationalei mici la Euro U21 In preliminariile CM Qatar 2022, Romania face parte din Grupa J , alaturi de Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia si Liechtenstein. Se califica in mod direct doar formatia de pe primul loc. Cele 10 formatii clasate pe locul secund in fiecare grupa primesc a doua sansa: lupta, alaturi de cele mai bune 2 castigatoare de grupa din Liga Natiunilor 2020/2021, pentru ultimele 3 locuri europene la turneul final.Ce sanse are Romania de a se clasa pe unul dintre primele 2 locuri in Grupa J? La pariuri online, cota este 1.40, deci este a doua favorita (dupa Germania - 1.05). Urmeaza Islanda cu 3.50, Macedonia cu 8.00, Armenia cu 15.00 si Liechtenstein cu 50.00.