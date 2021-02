Super Bowl LV - totul despre finala NFL si cotele la pariuri

Desi stadionul are o capacitate de 65.618 locuri, in contextul actual se va asigura un grad de ocupare de aproximativ 30%. Vor fi 14.500 de spectatori cu bilete cumparate si 7.500 de angajati din sistemul sanitar din Florida care au primit bilete gratuite, drept multumire pentru eforturile depuse in ultimele 12 luni.Romanii pot urmari Super Bowl LV in direct la Unibet TV, serviciul de live streaming gratuit al agentiei de pariuri online Unibet, care a pregatit peste 700 de optiuni de pariere si promotii atractive. Tot la Unibet poti participa gratuit la concursul Predictor Super Bowl, la care 6 raspunsuri corecte iti aduc 25.000 RON sau o parte din premiu, daca exista mai multi castigatori. Pe langa Predictor, vor fi si alte promotii la Unibet dedicate finalei NFL.Kansas City Chiefs, actuala campioana, este la a 4-a participare in finala NFL si este favorita la pariuri online - cota 1.60 pe unibet.ro. Daca in 1967 au pierdut in finala, in 1970 si in 2020 au reusit sa castige trofeul "Vince Lombardi". Daca vor triumfa si in 2021, cei de la Kansas City Chiefs vor reusi o performanta aparte - prima echipa dupa New England Patriots care cucereste doua Super Bowl la rand. Tampa Bay Buccaneers nu au mai jucat finala din 2003, dar atunci au si castigat, 48 la 21 in fata echipei Oakland Raiders. Avantajul lor tine si de terenul propriu. De fapt, daca vor castiga, si cei de la Tampa Bay Buccaneers vor marca un moment special, chiar o premiera - prima echipa din istoria fotbalului american care castiga Super Bowl pe propriul teren. The Bucs au cota 2.38 in oferta de pariuri Super Bowl 2021 Unibet. Formatiile din aceasta finala s-au intalnit ultima data in noiembrie 2020, in Florida. Rezultatul a fost Tampa Bay Buccaneers vs. Kansas City Chiefs 24:27.Totul este impresionant cand vorbim despre Super Bowl. Showul de la pauza din acest an va fi asigurat de The Weeknd - Abel Makkonen Tesfaye. Anul trecut, Shakira si Jennifer Lopez au fost responsabile de show si si-au adus contributia la audienta de peste 150 de milioane de telespectatori. In 2020, sumele pariate pe Super Bowl au depasit 7 miliarde de dolari americani, conform estimarilor. Tom Brady (43 de ani) va deveni primul jucator din istoria NFL prezent in 10 finale . Starul lui Tampa are 6 titluri de campion in palmares, fiind chiar MVP in 4 finale. Mai mult decat atat, el ar putea ajunge al doilea sportiv din NFL care castiga Super Bowl cu doua echipe diferite. De cealalta parte, Patrick Mahomes - cel mai bine platit jucator din NFL - va deveni, la 25 de ani si 143 de zile, cel mai tanar quarterback prezent in doua Super Bowl. Anul trecut, Mahomes a fost desemnat MVP-ul finalei. Va reusi oare din nou aceasta performanta?Iata si cele mai recente 3 editii Super Bowl: Super Bowl 2018: Philadelphia Eagles vs. New England Patriots 41-33, Super Bowl 2019: New England Patriots vs. Los Angeles Rams 13-3, Super Bowl 2020: Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers 31-20.