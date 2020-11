Trei evenimente pe care n-ai voie sa le ratezi in weekend

Asadar, iata trei evenimente pe care nu trebuie sa le ratezi in acest weekend:O rivalitate care dateaza deja de ani buni va inregistra un nou episod sambata, de la ora 19:30, cand va avea loc meciul dintre Tottenham si Manchester City.Jose Mourinho este antrenorul pe care Pep Guardiola l-a intalnit cel mai des in cariera sa. Intre echipele pregatite de cei doi au fost deja 23 de meciuri, iar Guardiola a iesit invingator de 11 ori, in timp ce Mourinho doar de 6 ori. Alte 6 meciuri s-au terminat la egalitate.Meciul prinde cele doua echipe in situatii diferite. Tottenham are un start bun de sezon si este pe locul 2, cu 17 puncte, iar Manchester City este abia pe 10, cu 12 puncte si un meci mai putin disputat.In plus, Tottenham nu a pierdut in ultimele doua meciuri cu Manchester City. Ultimul succes dateaza din luna februarie , un 2-0 clar in Premier League. De altfel, ultimul succes al lui Manchester City pe terenul lui Tottenham a fost inregistrat tocmai in octombrie 2018.Tottenham are 6 meciuri la rand cu gol marcat acasa in toate competitiile, in timp ce City are sapte meciuri consecutive cu gol marcat in deplasare. In aceste conditii, pariul ca ambele echipe vor inscrie, la o cota de 1.55 oferita de Unibet, trebuie luat in calcul.Duminica, de la ora 21:45, va avea loc un duel al echipelor aflate in fruntea Serie A. AC Milan a avut un parcurs foarte bun in startul sezonului si conduce clasamentul, cu 17 puncte, in timp ce Napoli este pe 3, cu trei puncte mai putin.Totusi, un semn de intrebare este in privinta lui AC Milan. Liderul din Serie A a micsorat turatiile in ultimele meciuri si vine dupa o remiza smulsa cu greu cu Verona si o infrangere categorica acasa in grupele Europa League, scor 0-3, cu Lille.De partea cealalta, Napoli este o echipa de totul sau nimic, care alterneaza victoriile cu infrangerile. Napoli are nu mai putin de 16 meciuri la rand in care nu a inregistrat niciun egal, in toate competitiile.Ultimul esec al lui Napoli in Serie A contra celor de la AC Milan dateaza tocmai din 2014. In 2019, Napoli a mai pierdut o data cu Milan, insa in Cupa Italiei.De asemenea, ambele echipe sunt obisnuite sa inscrie in partea secunda, asa ca un pariu din oferta Unibet este mai mult decat interesant. Astfel, cota ca ambele echipe sa inscrie in repriza a doua este de 2.80 Turneul Campionilor de la Londra si-a confirmat si in acest an statutul de competitie a surprizelor, avand in vedere rezultatele inregistrate pana acum in faza grupelor.Sambata si duminica vor avea loc meciurile din semifinale, respectiv finala, iar spectacolul este garantat. Meciurile pot fi vizionate pe Unibet TV.Novak Djokovici si Rafael Nadal au avut probleme pana acum si au confirmat ca nu se simt tocmai bine la aceasta competitie.Astfel, Nadal are doar doua finale disputate la Turneul Campionilor, in 2010 si 2013, in timp ce la editiile din 2017 si 2019 a fost eliminat inca din faza grupelor. In ultimul deceniu, Nadal a absentat de mai multe ori, ultima data in 2018.Tot in faza grupelor a fost eliminat si Novak Djokovici la editia de anul trecut. El a castigat de cinci ori Turneul Campionilor, in 2008, 2012, 2013, 2014 si 2015. Mai are doua finale pierdute, in 2016 si 2018.In aceste conditii, foarte multi oameni din lumea tenisului pariaza ca Dominic Thiem va castiga Turneul Campionilor , avand in vedere forma aratata in acest an. Iar cota 4.00 disponibila in oferta Unibet este excelenta.