Trei ponturi la pariuri pentru finala Champions League, Manchester City vs. Chelsea

Finala Champions League pune fata in fata doua echipe din aceeasi tara pentru a opta oara in istorie. Manchester City va disputa prima finala de Champions League din istorie, iar Pep Guardiola incearca sa devina al saselea antrenor care castiga trofeul cu doua echipe diferite.Chelsea, in schimb, are deja un trofeu Champions League castigat in 2012, dar si o finala pierduta in 2008. De fiecare data cand Chelsea a ajuns in finala, s-a ajuns la loviturile de departajare, iar cotele la pariuri pe Finala UCL pentru un astfel de deznodamant sunt excelente la Unibet: 11.00 pentru victorie City si 12.00 pentru Chelsea.Aproape 600 de optiuni diferite de pariere pe finala sunt disponibile la casa de pariuri online Unibet, de la piete Rezultat Final, Scor Corect si Pauza/Final pana la Speciale pe jucatori, Handicap si multe altele. Tinand cont de statistici si de forma echipelor, am ales 3 ponturi cu sanse mari de reusita pentru meciul de sambata.Sansele de a vedea un meci cu multe goluri sunt destul de mari, mai ales daca ne raportam la apetitul ofensiv aratat de Manchester City in ultima perioada. Un exemplu cat se poate de relevant este victoria cu 5-0 din meciul cu Everton , reusita in ultima etapa de Premier League, in conditiile in care era deja campioana.In schimb, Chelsea stie foarte bine cum sa-i dea gol lui City, lucru care s-a putut vedea foarte clar in ultimele cinci meciuri directe, cand londonezii au marcat de fiecare data. De altfel, Chelsea are si un ascendent moral, tinand cont ca a castigat 2 din cele 3 meciuri contra lui City in 2021 In plus, in toate aceste trei meciuri s-au executat cel putin 8 lovituri de la coltul terenului. In aceste conditii, cota de 2.02 disponibila la Unibet pentru acest pariu este excelenta.Fanii fotbalului au avut ce vedea in ultimele confruntari dintre Manchester City si Chelsea. A fost un fotbal total, cu rezultate imprevizibile, drept dovada stand victoriile lui Chelsea cand City era favorita certa. In plus, in patru din ultimele cinci meciuri fiecare echipa a reusit sa inscrie.In Champions League, Manchester City are o serie de sapte meciuri la rand cu gol marcat. O singura data i s-a intamplat in acest sezon sa nu inscrie, pe terenul lui Porto, in deplasarea pe care o va face si sambata pentru finala Champions League.Chelsea are gol marcat in 10 din ultimele 11 partide disputate in aceasta competitie. Nici ea nu a reusit sa inscrie in poarta lui FC Porto, in confruntarea din returul sferturilor de finala, pierduta cu 0-1. Dar cele doua echipe sunt obisnuite sa marcheze cand se intalnesc, astfel ca aceasta cota de 2.02 disponibila la Unibet e mai mult decat interesanta.Functia Creare Pariu de la Unibet permite clientilor sa combine mai multe selectii din acelasi eveniment pe un singur bilet, cu o cota totala unica, iar o varianta cu sanse mari de reusita la finala Ligii Campionilor este GG & Peste 3.5 cartonase. Cei care pariaza minim 50 RON pe finala UCL, folosind aceasta caracteristica speciala (cota minima 1.40/selectie), primesc 25 RON de la Unibet, pe care ii pot miza pe piete live. Promotia este valabila de vineri, 28 Mai, ora 01:01, ora Romaniei, pana la ora inceperii meciului.Antonio Miguel Mateu Lahoz, centralul meciului, este recunoscut la nivel international pentru faptul ca scoate cu usurinta cartonasul galben. Media lui Antonio Miguel din acest sezon de Champions League este de 5 cartonase galbene pe meci. Cam acelasi lucru este valabil si pentru meciurile din La Liga, unde a avut o medie de 4.61 cartonase galbene acordate in fiecare meci. Iar Lahoz vine dupa o serie de 9 meciuri la rand in care a aratat cel putin 4 cartonase galbene.Fiind o finala, jucatorii vor da totul si intrarile vor fi la limita uneori. La aceste lucruri se adauga si tensiunea, care ar putea duce la un meci cu destul de multe cartonase galbene.Cotele afisate pot suferi modificari.