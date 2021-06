Un singur pariu, mai multe sanse de castig la EURO 2020

EURO 2020 este cel mai asteptat eveniment fotbalistic in Europa, iar pentru cei pasionatii de pariuri este o noua sansa de a-si testa abilitatile si norocul. Cei de la Unibet au pregatit sute de optiuni de pariere pentru fiecare meci de la Campionatul European, fel de fel de variante disponibile pe platforma web de jocuri online, dar si in aplicatia de mobil. De exemplu, doar pentru meciul de vineri 11 iunie dintre Turcia si Italia, exista peste 500 de astfel de optiuni de pariere, dincolo de piata rezultat final 1x2.In campanialansata de Unibet, fiecare 25 RON pariati pe un meci de la EURO 2020 inseamna 3 sanse de castig - cel normal, posibil de obtinut pe bilet, o sansa la cele 10 premii jackpot de la finalul meciului si o alta sansa la cele 10 premii jackpot X 500.000 RON acordate la Marea Extragere finala. Pe de alta parte, pariurile multiple genereaza cate un tichet pentru fiecare meci selectat pe cuponul de pariere si cate unul pentru extragerea finala.Cu titlu de exemplu, putem considera un pariu de 25 RON plasat pe duelul nordic Danemarca - Finlanda, de pe 12 iunie. Implicit, dincolo de sansa de castig efectiv prin cota de la pariul respectiv, se acorda doua tichete in campania cu premii: un tichet pentru extragerea cu premii a acelui meci si unul pentru Marea Extragerea de la finala Campionatului European.Cei care aleg sa plaseze un pariu multiplu de 25 RON continand selectii din 3 meciuri - de exemplu, toate cele 3 meciuri din data de 13 iunie, Anglia vs. Croatia , Austria vs. Macedonia de Nord si Olanda vs. Ucraina - va primi in total 4 tichete: 1 pentru fiecare meci de pe cuponul de pariere (deci 3 in total) plus 1 pentru tragerea la sorti finala. Asadar, mai multe sanse de castig cu un singur bilet de pariuri.Nu exista conditii privind o cota minima necesara in campanie si sunt eligibile atat pariurile pre-meci, cat si cele live.Pasionatii de pariuri online care raspund invitatiei de participare in campania Unibet si care sunt desemnati, in mod aleatoriu, castigatori vor imparti premiile in valoare totala de 5 milioane RON. Iata cum sunt alocate premiile pentru fiecare partida, deci pentru fiecare tragere la sorti: Meciurile din grupe: 75.000 RON per meci / 7.500 RON per castigator; Optimi de finala: 75.000 RON per meci / 7.500 RON per castigator; Sferturi de finala: 150.000 RON per meci / 15.000 RON per castigator; Semi-finale: 300.000 RON per meci / 30.000 RON per castigator; Finala: 500.000 RON per meci / 50.000 RON per castigator.