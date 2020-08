Un weekend in care poti face bani. Ponturi pentru Champions League

Pronostic: peste 2,5 goluri in meci, la o cota de 1.50Fara Sergio Ramos, suspendat, Real Madris isi joaca calificarea in Anglia, contra lui Gurdiola.Ambele echipe joaca un fotbal super ofensiv. Real Madrid vrea sa castige si Champions League, dupa ce a luat titlul, in Spania.Ne asteptam la un meci foarte deschis, ambii antrenori iubesc fotbalul spectacol.City a castigat in tur, dar calificarea nu este decisa, inca.JUVENTUS - LYON (in tur 0-1)Pronostic: Juventus sa se califice, la o cota de 1,90ARGUMENTEJuventus este cu moralul bun, dupa ce a castigat titlul, in Serie A.Francezii au un minus mare, au jucat doar un meci oficial, in ultimele luni, si acest lucru s-ar putea sa-i coste, in deplasarea de la Torino.Cristiano Ronaldo este anuntat titular, vrea sa-si ia revansa in Champions League, dupa ce a pierdut titlul de golgheter in Italia, in fata lui Ciro Immobile.Francezii vin in Italia, dupa ce au pierdut finala Cupei Ligii Frantei, la sfarsitul lui iulie, in fata lui PSG Dybala are mici probleme de sanatate, dar, se spera ca pana la ora jocului, sa fie apt.BAYERN - CHELSEA (in tur 3-0)Pronosticul: Bayern castiga, la o cota de 1,40Chiar daca a batut in tur, la Londra, si nu mai are nici o emotie in privinta calificarii, Bayern va incerca sa castige si acest meci.Lewandowski va fi titular in partida arbitrata de romanul Ovidiu Hategan Englezii vin cu multe absente, in Germania, astfel ca se anunta un meci usor pentru Bayern Munchen BARCELONA - NAPOLI (in tur 1-1)Pronosticul ambele echipe sa marcheze, la o cota de 1,65 Barcelona incearca sa spele rusinea din campionat , unde a pierdut titlul in fata rivalei Real Madrid. Napoli este o echipa care marcheaza, dar si primeste goluri, astfel ca este foarte probabil sa dea gol si pe Camp Nou.Italienii trebuie sa inscrie, pentru a mai spera la calificare, scorul 1-1, din tur ii avantajeaza pe spanioli.Catalanii isi pun toate sperantele in Messi si Suarez, care vor fi titulari.