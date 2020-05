Data la care autoritatile vor sa redeschida agentiile de pariuri - ce reguli vor fi impuse

Ziare.

Potrivit acestuia, data discutata pentru redeschiderea agentiilor de pariuri stradale, a cazinourilor si a salilor de noroc este 15 iunie."Au fost o gramada de discutii si intalniri intre asociatii ca sa cada de acord cu privire la normele sanitare care trebuie sa se aplice pentru o protectie cat mai buna pentru jucatori . Sunt conditii generale care sunt peste tot, la toate localurile de acest gen, dar si specifice pentru fiecare activitate in parte.Din ce am vazut in presa declaratiile premierului si ale membrilor Guvernului, daca nu mai cresc cazurile, probabil ca din 1 iunie se deschid terasele si din 15 iunie restaurantele. Mergand pe aceasta paralela ca s-au inchis in acelasi timp cu jocurile de noroc, s-ar putea redeschide tot pe 15 iunie", a declarat Sorin Constantinescu pentru Cazino365.ro Redeschiderea se va produce cu o serie lunga de reguli ce vor trebui aplicate atat de clienti cat si de angajati.Astfel, clientii vor mai avea voie in incinta locatiilor doar daca au masca de protectie, nu au simptome, nu au calatorit in zone cu infectii multe si nu au intrat in contact cu persoane testate pozitiv.De asemenea, organizatorii de jocuri de noroc vor trebui sa pastreze o distanta de 1.5 metri intre clienti. Astfel, anumite aparate fie vor fi scoase din functiune, fie vor fi mutate. Pentru fiecare 4 metri patrati ai locatiei va fi permis accesul unui client.Angajatii vor purta in permanenta masca si vor dezifencta total locatiile la fiecare 12 ore, in timp ce obiectele ce vor fi atinse frecvent chiar si mai des.Agentiile de pariuri stradale, cazinourile si salile de jocuri au fost inchise pe 17 martie, iar 45 de mii de angajati au fost trimisi in somaj tehnic.C.S.