I-au spus "pas" lui Raul! Real Madrid numeste un antrenor cu mare experienta

Anuntul sosirii lui Ancelotti, 61 de ani, inca sub contract cu Everton, pana in 2024, va fi facut in urmatoarele ore, a precizat sursa citata.Italianul a mai antrenat echipa din capitala Spaniei, intre 2013 si 2015, cand i-a succedat lui Jose Mourinho . Sub conducerea lui Ancelotti, Real a castigat a zecea oara Liga Campionilor (dupa o finala cu Atletico Madrid ), Cupa Spaniei (intr-o finala cu FC Barcelona ), Supercupa Europei (in fata FC Sevilla ) si Cupa Mondiala a cluburilor. Numai in campionat , rezultatele au fost mai slabe, doar locul 3 in sezonul 2013/2014 si locul 2, in editia urmatoare.De atunci, el a mai antrenat Bayern Munchen (iulie 2016-septembrie 2017), Napoli (iulie 2018-10 decembrie 2019). Din 22 decembrie 2019, Ancelotti o pregateste pe Everton, cu care a terminat sezonul 2020/2021 pe locul 10 in clasamentul Premier League.El a mai antrenat echipele Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea si PSG La Real, Ancelotti ii va lua locul francezului Zinedine Zidane , care a parasit clubul dupa un sezon in care Real Madrid nu a obtinut niciun trofeu.S-a spus ca Zidane va fi inlocuit cu Raul Gonzales, o alta legenda a clubului, insa sefii madrileni au mers pe mana experientei.