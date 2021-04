Capitanul Armeniei a venit direct de la razboi si ne-a dat gol. Inca un nume de cosmar pentru romani, Haroyan. El este cel care ne-a umilit la Erevan

Nationala lui Radoi a condus cu 2-1, dar a plecat cu niciun punct de la Erevan dupa ce a primit doua goluri in finalul meciului.Armenii nici nu visau anul trecut ca in 2020 vor avea trei victorii din trei posibile in preliminariile de calificare pentru Mondialul din Qatar.Mai mult decat atat, ei nici nu stiau daca o sa mai joace in fotbalul in acest an, din cauza razboiului cu Azerbaidjan pentru encalva Nagorno Karabah.Au fost multi fotbalisti armeni care au lasat antrenamentele pentru a merge pe front ca sa-si apara tara.Unul dintre ei, chiar capitanul nationalei lui Caparros, capitanul Varazdot Haroyan, cel care a marcat golul de 2-2.Haroyan a refuzat in toamna o oferta banoasa din Grecia pentru a merge in razboiul de pe frontul din Nagorno Karabach, contra azerilor, conform digisport Acum, la putin timp dupa conflictul armat, s-a batut si cu Puscas si Man si le-a facut fata.De la inceputul acestui an, Haroyan joaca pentru Astana, echipa romanului Dorin Rotariu.Armenia este lider in grupa de calificare cu 9 puncte.Citeste s: