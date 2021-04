Ce a spus Anghel Iordanescu despre Mirel Radoi si nationala Romaniei

"Cred ca Mirel Radoi trebuie sa continue. Am credinta ca va putea indrepta lucrurile si ca Romania poate termina pe 2. Putem castiga in Macedonia, in Islanda si putem bate Armenia, la Bucuresti.Nu stiu daca sunt pe placul multora cu declaratia mea, dar Mirel cunoaste cel mai bine situatia si problemele de la echipa nationala. Mai avem sanse la locul doi, de aceea spun ca Mirel este important pentru echipa nationala, dar si invers.Stiu ceea ce spun, echipa nationala poate termina pe locul 2. Apoi, depinde cu cine si unde vom juca barajul, dar si unde vom juca al doilea baraj", a spus Iordanescu.Romania a fost invinsa, miercuri, in deplasare, cu scorul de 3-2 (0-0), de echipa Armeniei, in etapa a III-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Tricolorii au fost condusi cu 1-0, au condus cu 2-1 si jucat in inferioritate numerica, dupa eliminarea lui Puscas, din minutul 77, primind doua goluri in trei minute, in finalul jocului.Dupa meci, Mirel Radoi a declarat ca se gandeste sa plece de la nationala.