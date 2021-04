Ce a spus antrenorul Armeniei dupa succesul contra Romaniei

Echipa sa are 9 puncte din 9 posibile si este lider intr-o grupa cu Germania, Macedonia de nord, Islanda si Romania.Succesul in fata nationalei lui Radoi il face sa viseze pe spaniolul Caparros la Mondialul din Qatar."Am avut multa incredere in jucatorii nostri. Cu toate acestea, stiam ca ne vom confrunta cu o provocare foarte dificila, deoarece grupa este foarte dificila, cu echipe care au o istorie bogata in fotbal. Cu toate acestea, fotbalistii echipei nationale a Armeniei au dovedit ce inseamna tricoul echipei nationale.Sunt foarte fericit ca am obtinut un astfel de succes. Acest succes apartine tarii, fanilor, fotbalistilor. S-a jucat cu tot devotamentul. Acesta victorie este a tarii noastre. De la inceput totul a fost bine organizat. Cand ceva nu este in regula cu echipa, este nevoie de timp, trebuie sa fii rabdator", a spus selectionerul Armeniei, conform telekomsport