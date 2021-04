Marius Sumudica ii distruge pe tricolori: Puscas a jucat execrabil. Saracul, m-am uitat la Mogos, am crezut ca s-a incalcat invers

Liber de contract, tehnicianul nu ia in calcul varianta de a antrena Romania."Noi marcasem doua goluri , aveam 2-1. Indiferent cu cine jucam n-aveai voie sa schimbi si sa ramai cu doi atacanti in teren, plus ca Puscas facuse un joc prost! A jucat execrabil. N-a avut nicio reusita. Numar 9 contra ArmenieiNoi am avut in Nita... saracul baiat cred ca are otita la cate minge i-au trecut pe langa cap, la cate a scos, cate mingi i-au trecut pe langa in cap. Noi, in trei meciuri , adversarii nostri au avut peste 15 ocazii mari de a marca, daca nu 20. Ne imbatam cu apa rece - Bai, frate, Man, de la Parma, vine Stanciu, vine X, vine Y, ce bine jucam pe atac! Sunt de acord cu voi.Sunt jucatori care chiar joaca unde sunt, sunt de acord. Noi n-am avut o generatie ca asta care sa joace. Noi avem jucatori care joaca in campionate, in Serie A, Maxim joaca in Turcia. Saracul, m-am uitat la Mogos asta, n-am nimic cu el, e un baiat... eu n-am vazut in viata mea fundas lateral cu o talie asa mare, sa n-ai centru de greutate jos.In prima repriza am crezut ca s-a incaltat invers, a degajat si i-a pus pe aia pe contraatac. A degajat si i-a lasat pe aia pe contraatac. N-am vazut in viata mea, cu tot respectul!",a spus Sumudica la Digisport Romania are doar 3 puncte in grupa de calificare pentru Mondialul de fotbal din Qatar dupa 3 meciuri.Citeste si: