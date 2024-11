România dispută ultimele două meciuri din Liga Națiunilor: Cotele la pariuri și prezentare

Echipa națională a României își propune să încheie pe primul loc grupa 2 a Ligii C din Liga Națiunilor. În luna noiembrie vom disputa ultimele două meciuri, contra Kosovo și Cipru, ambele pe teren propriu. Avem punctaj maxim după primele patru partide, astfel că șansele să încheiem pe prima poziție sunt considerabile.

"Tricolorii" vor juca primul meci pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, contra Kosovo, pentru ca trei zile mai târziu să primească vizita reprezentativei Ciprului, de la aceeași oră. Înaintea ultimelor două meciuri, clasamentul arată astfel:

România – 12 puncte

Kosovo – 9 puncte

Cipru – 3 puncte

Lituania – 0 puncte

Avem prima șansă contra Kosovo

România poate promova matematic în Liga B a Nations League după meciul cu Kosovo. Avem nevoie doar de un rezultat de egalitate pentru a termina grupa pe primul loc. Avansul de trei puncte pe care îl avem ne pune într-o postură favorabilă. În plus, în tur am câștigat cu 3-0, după o victorie categorică în deplasare la debutul lui Mircea Lucescu.

Naționala noastră s-a descurcat excelent în această campanie și am câștigat și meciurile cu Lituania (de două ori) și Cipru. Atacul pare a fi punctul nostru forte, având în vedere că stăm cel mai bine din acest punct de vedere. Am dat câte trei goluri în meciurile cu Kosovo, Lituania (acasă) și Cipru. În Lituania am câștigat cu 2-1.

Pariuri combo excelente pe România vs Kosovo la Unibet

România este favorită să obțină victoria și are 1.80 la Unibet. Cei care joacă la pariuri sportive și își doresc o cotă mai atractivă pot profita de numeroasele selecții combinate pe care le pot juca la acest operator online.

Toate biletele au fost deja vândute, iar sprijinul publicului va fi cu siguranță important. Elanul dat de tribune îi va împinge pe jucători în ofensivă, astfel că se poate miza pe un succes al „tricolorilor” cu minimum 2 goluri înscrise, la cota 2.25.

Și kosovarii sunt obligați să iasă la joc deoarece au nevoie de 3 puncte. Un alt pariu combo interesant este ca ambele echipe vor marca și se vor da minimum 3 goluri, la o cotă de 2.35. Iar dacă „tricolorii” ar câștiga și Kosovo ar reuși să marcheze cel puțin o dată, cota ar fi 4.00.

Întâlnim Cipru în ultima partidă

Pe 18 noiembrie, România va disputa ultimul meci din Liga Națiunilor contra Ciprului. E o diferență clară între cele două echipe, așa cum s-a putut observa și în meciul tur, pe care băieții noștri l-au câștigat fără mari emoții. Din acest motiv, și cota la pariuri este destul de mică. Doar 1.20 este cota pentru un succes al „tricolorilor”, ceea ce vine să evidențieze și mai mult diferența de valoare. Și la acest meci se anunță o asistență semnificativă în tribune, motiv pentru care e de așteptat ca jucătorii să trateze meciul cu seriozitate. Dacă vom fi deja cu locul 1 asigurat, există posibilitatea ca Mircea Lucescu să ofere șanse și jucătorilor care au evoluat mai puțin.

Lotul României este următorul:

PORTARI : Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 28/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 28/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0); FUNDAȘI : Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 25/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 25/1), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | Emiratele Arabe Unite, 35/1), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 0/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 42/2);

: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 25/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 25/1), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | Emiratele Arabe Unite, 35/1), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 0/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 42/2); MIJLOCAȘI : Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 20/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 26/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 63/9), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 78/15), Darius OLARU (FCSB, 24/0), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 32/9), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 28/5), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 43/5), Florinel COMAN (Al Gharafa | Qatar, 19/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 20/4), David MICULESCU (FCSB, 0/0);

: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 20/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 26/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 63/9), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 78/15), Darius OLARU (FCSB, 24/0), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 32/9), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 28/5), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 43/5), Florinel COMAN (Al Gharafa | Qatar, 19/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 20/4), David MICULESCU (FCSB, 0/0); ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 19/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 40/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 2/0).

Cotele pot suferi modificări în orice moment. Fii responsabil!

