16 jucatori de la o echipa cunoscuta, testati pozitiv cu noul coronavirus

Clubul din Rio de Janeiro a explicat, pe canalul sau de YouTube, ca a efectuat un numar de 350 de teste de detectarea a Covid-19 in randul jucatorilor, familiilor acestora, membrilor personalului tehnic si administrativ, iar circa 30% dintre persoanele testate "au fost deja in contact cu virusul".Dintre aceste persoane supuse examinarilor, in afara celor 16 jucatori testati pozitiv si indepartati din grup, alte trei s-au vindecat deja de maladie."Jucatorii care au avut rezultate pozitive vor fi urmariti in mod continuu si nu se vor alatura grupului pana cand nu vom fi siguri cu nu va mai exista riscul sa transmita virusul restului fortei de munca", a declarat responsabilul medical al clubului Vasco, Marcos Teixeira.La inceputul lunii mai, trei jucatori ai echipei Flamengo, un alt club importat din Rio, au fost de asemenea infectati cu Covid-19.In Brazilia, competitiile de fotbal au fost oprite la jumatatea lunii martie din cauza pandemiei, care a ucis aproape 30.000 de oameni in aceasta tara, cu o curba de infectare inca in crestere.Cu 53.388 de cazuri confirmate si 5.344 de decese, statul Rio este cel de-al doilea cel mai afectat din Brazilia, dupa Sao Paulo.