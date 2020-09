Scandal urias in Liga I. 3 jucatori de la Astra Giurgiu, suspectati de dopaj. Fotbalistii, suspendati provizoriu

Fotbalistii in cauza sunt Kehinde Fatai, Takayuki Seto si Alex Ionita, iar totul s-ar fi petrecut la clinica sotului Andreei Berecleanu. Imaginile au ajuns si la Anad, Agentia Nationala Anti-Doping luand decizia de a-i suspenda provizoriu pe toti trei.Mai mult, jucatorii ar fi recunoscut ca li s-a injectat mai mult de 100 de ml, o doza ilegala, care inseamna doping.Cristian Balaj, presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping, a comentat la Digi Sport informatiile. "Nu putem sa vorbim foarte multe, trebuie sa fim limitati in cazurile in desfasurare. Noi am demonstrat ca nu inchidem ochii. Legat de ceea ce a aparut pe gsp.ro, pot doar sa confirm ca Agentia are pe rol un asemenea subiect. Jucatorii de la Astra au dat dovada de o atitudine impecabila, o inocenta, o sportivitate si o educatie senzationale. Trebuie obligatoriu sa venim in sprijinul medicilor. Jucatorii nu si-au bagat acul in vena singuri", a afirmat Balaj.ANAD a intrat in posesia fotografiilor la inceputul lunii septembrie, o clinica din Bucuresti postandu-le pentru a-si promova imaginea. Ulterior, imaginile au fost sterse din spatiul online.