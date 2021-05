6 mai - o data tragica pe care dinamovistii nu o vor uita niciodata

Introdus in teren in minutul 63 al meciului cu Viitorul Patrick Ekeng s-a prabusit pe gazon cateva minute mai tarziu si a plecat, in tricoul alb-rosu cu numarul 14, in lumea celor drepti.El a cazut pe teren, fara a fi lovit de nimeni si dupa interventia staff-ului medical al echipei Dinamo , s-a apelat la ambulanta. Ekeng a primit ingrijiri pe gazon, iar apoi a fost transportat la spital, unde s-a constatat ca a suferit un stop cardio-respirator.La 5 februarie 2018, medicul de pe ambulanta, Mihaiela Elena Duta, acuzat ca a intervenit cu intarziere, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului Capitalei pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.Fata de prima decizie, Curtea de Apel a majorat suma pe care mama camerunezului Ekeng o va primi ca despagubire. In total, familia Ekeng va primi 200.000 de de euro ca daune morale si 8.000 de euro ca daune materiale, de la firma de asigurari.Nascut pe 26 martie 1990, PATRICK CLAUDE EKENG EKENG, pe numele sau complet, a debutat ca fotbalist profesionist la Canon Yaounde in Camerun, si-a inceput cariera in Europa la clubul francez Le Mans si a mai jucat pentru Rodez (Franta), Lausanne (Elvetia), Cordoba (Spania) si Dinamo Bucuresti.12 meciuri in toate competitiile a adunat PATRICK EKENG pentru Dinamo.1 gol a marcat PATRICK EKENG pentru Dinamo Bucuresti, in mansa a doua a semifinalelor Cupei Romaniei, scor 2-2 cu FCSB , pe 20 aprilie 2016. Cu golul senzational reusit in minutul 51, a contribuit decisiv la calificarea in finala cu CFR Cluj , pierduta la loviturile de departajare.14 partide a jucat PATRICK EKENG in tricoul spaniolilor de la Cordoba, in Primera Division.2 selectii a avut PATRICK EKENG pentru prima reprezentativa a Camerunului.34 de meciuri a jucat PATRICK EKENG pentru Le Mans in liga a doua a campionatului francez.