Liga Campionilor: 999 de spectatori pot asista la meciul RB Leipzig - Istanbul Basaksehir

La inceputul lunii, RB Leipzig putea sa evolueze in fata a 8.500 de fani, insa dupa ce numarul infectarilor cu noul coronavirus a crescut in regiune, s-a decis ca si numarul fanilor din tribune sa nu depaseasca 1000, conform news.ro.Meciul RB Leipzig - Istanbul Basaksehir are loc, marti, de la ora 22.00, in grupa H a Ligii Campionilor.