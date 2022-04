A fost castigat primul trofeu in fotbalul mondial de la inceperea pandemiei de coronavirus

In Tadjikistan s-a acordat sambata primul trofeu din fotbal de la inceperea pandemiei de coronavirus, intr-o perioada in care in Europa de exemplu intr-un singur campionat se mai joaca fotbal, in Belarus.

Astfel, in Supercupa Tadjikistanului, Istiqlol Dushanbe a invins-o pe Khujand cu scorul de 2-1.

Cei de la Khujand au deschis rapid scorul, in minutul 2, prin golul lui Rixsiboev, iar la pauza s-a intrat cu acest scor, 1-0. Cei din capitala Dushanbe au intors scorul dupa pauza, in doua minute doar, 76 si 78, prin reuistele semnate de Dzhalilov si Rahimov.

Partida a avut loc pe stadionul central din Dushanbe, fara spectatori, chiar daca in fosta Republica Socialista Sovietica nu s-a inregistrat niciun caz de coronavirus.

