A fost decernat primul trofeu european in fotbal pe timp de coronavirus

Cand meciul parea sa se indrepte spre lovituri de departajare, fundasul Zahar Volkov a adus succesul echipei sale in minutul 120+1.Ucraineanul Artem Milevski, fostul jucator al Concordiei Chiajna, a evoluat la invinsi pana in minutul 106.BATE Borisov nu mai castigase aceasta competitie din 2015. Cele doua echipe au fost adversare si in finala din 2018, castigata de Dinamo Brest cu 3-2. BATE este echipa cu cele mai multe victorii in Cupa Belarusului, patru.In campionatul Belarusului, care se desfasoara dupa sistemul primavara-toamna, lider este BATE, cu 22 de puncte dupa 10 etape. Dinamo Brest, detinatoarea titlului, ocupa doar locul 8, cu 13 puncte. In ultima etapa , miercuri, BATE s-a impus in fata lui Dinamo Brest cu 3-1.Belarusul este singura tara din Europa in care competitiile sportive nu au fost intrerupte din cauza pandemiei de coronavirus.