A murit cu zile Diego Armando Maradona? Acuzatii grave facute de apropiatii fostului fotbalist

"Diego nu a fost ingrijit cum trebuia. Era nevoie sa ramana internat la spital, e inadmisibil ca un pacient in starea sa sa se externeze dupa o saptamana, mai ales in urma acelei operatii. Sa-l trimiti acasa e o tampenie, iar apoi Maradona trebuia sa aiba langa el un doctor capabil sa il asiste in caz de urgenta. Dar asta nu s-a intamplat", a afirmat doctorul personal al argentinianului, Alfredo Cahe.De asemenea, avocatul Matias Morla, foarte bun prieten cu Maradona, a scos in lumina interventia intarziata a echipelor medicale."E inexplicabil, timp de 12 ore prietenul meu nu a avut parte de atentie. Ambulantei i-a luat mai mult de jumatate de o ora sa ajunga. Voi cere ca aceste consecinte sa fie investigate pana la capat", a scris Morla pe o retea de socializare.