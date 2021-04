Tragedie in lumea fotbalului. A murit mama lui George Tucudean. Femeia era una dintre cele mai bogate din Romania

Femeia suferea de o boala incurabila si nu a mai putut fi salvata.Carmen Tucudean era fiica unuia dintre cei mai bogati oameni din zona de vest a tarii, Gheorghe Cozma, care are afaceri in multe domenii.De mentionat ca George Tucudean s-a retras din fotbal la doar 29 de ani, dupa ce a avut probleme cu inima."Suntem alaturi de famillile Cosma si Tucudean, in aceste clipe triste cand isi iau ramas-bun de la Corina Tucudean. Odihneasca-se in pace", a transmis si clubul UTA Arad pe pagina de facebook.Originar din Arad, Tucudean a inceput fotbalul in oras natal dupa care a jucat la Dinamo , Pandurii Tg Jiu, FCSB , Asa Tg Mures, FC Fostul fotbalist a evoluat si in strainatate, la Standard Liege si Charlton Athletic.