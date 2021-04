Un fost fotbalist al nationalei Romaniei, sfert finalist al Cupei UEFA, a murit

"Familia UTA a primit astazi o veste trista de la Oradea: s-a stins din viata Paul Popovici, fundasul stanga din superba generatie ros-alba din prima parte a anilor '70. 'Pali' Popovici a inceput fotbalul in Oradea natala, unde a jucat pentru Infratirea si Crisul. UTA l-a dorit in echipa (alaturi de Attila Kun) cu putin timp inaintea istoricei duble cu Feyenoord, insa bihorenii s-au opus.Legitimarea valorosului aparator a fost reusita in iarna lui 1971, iar de atunci Popovici a fost de neinlocuit in banda stanga. Pe 21 iunie ar fi implinit 73 de ani. Va ramane in amintirea utistilor mereu. Odihneasca-se in pace!", se arata pe site-ul citat.Popovici a fost vicecampion national in sezonul 1971-1972 cu UTA, formatie alaturi de care a atins faza sferturilor de finala a Cupei UEFA , cand aradenii au fost eliminati de Tottenham (n.r. - 1972).Si tot in anul 1972 a jucat in echipa nationala a Romaniei Popovici a mai jucat la formatiile Crisul Oradea, FC Bihor si Infratirea Oradea. Dupa retragerea din activitate a activat o perioada scurta ca antrenor al formatiei FC Bihor.