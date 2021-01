A picat transferul lui Denis Harut la FCSB. Negocierile cu Gigi Becali au fost sistate, iar fotbalistul se intoarce la Botosani

Anuntat cu surle si trambite, transferul lui Harut la FCSB a intrat in impas, cel mai probabil din cauza neintelegerilor referitoare la termenii contractuali, conform gsp.ro.Gigi Becali s-a inteles cu FC Botosani in ceea ce priveste suma de transfer, 700.000 de euro plus 20 la suta dintr-un viitor transfer, dar tratativele au fost sistate deocamdata. Astfel, Denis Harut se va intoarce la echipa moldoveana pentru reluarea sezonului din Liga 1 , programata saptamana viitoare."Da, e adevarat, nu ne-am inteles. Nu stiu daca vom mai transfera pe cineva in locul lui", a spus Gigi Becali pentru gsp.ro.Citeste si: VIDEO Derapaj rasist in Turcia la adresa lui Marius Sumudica: "E un circar, se comporta ca un tigan"