A refuzat Dinamo pentru un salariu de 6000 de lei si a ales sa joace in liga a doua.

Situatia financiara grea, lipsa unui patron potent financar si multe alte lucruri au facut din Dinamo o echipa care nu mai atrage nici macar fotbalistii din liga a doua.Ultimul exemplu este cel al lui Alexandru Chereches de la Timisoara. Conform unor surse ziare.com, fundasul stanga de 23 ani a fost ofertat si de Dinamo, insa a preferat sa semneze cu divizionara secunda, Concordia Chiajna, pe un salariu lunar de 6000 lei.La Dinamo putea sa castige de doua ori mai mult, dar a ales Chiajna, unde a fost dorit de antrenorul Florin Bratu,cel care este un fel de descoperitor de talente, in Banat. El este cel care a insistat in trecut la Dinamo si pentru aducerea lui Sorescu de la ASU Poli,jucator care,acum, are multe oferte din strainatate.Pe langa aducerea lui Chereches, ilfovenii au semnat si cu Biceanu, fostul mijlocas al Astrei. Chiajna doreste sa atace promovarea in liga 1, in sezonul viitor si mai negociaza cu multi jucatori cu experienta pentru a-i aduce la echipa.Dinamo nu a avut noroc nici la aducerea lui Chereches si nici la transferul lui Chiriches. In 2011, capitanul echipei nationale a refuzat Dinamo si a ales un contract mai mare din partea lui Gigi Becali pentru a juca la Steaua