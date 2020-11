A stat 6 luni la o manastire budista, acum e la nationala Romaniei: "Mi se face pielea de gaina cand ascult imnul"

Conform site-ului frf.ro, Dmitri este nascut la Chisinau, unde a practicat timp de 8 ani artele martiale. Apoi, inainte de a se stabili in Romania, a petrecut jumatate de an la o manastire budista din Ucraina, unde, de asemenea, a practicat artele martiale."Pentru mine, imnul Romaniei are un loc special in inima mea. Inca din scoala, inainte de fiecare ora de istorie, era pus Desteapta-te, romane. Si acum, cu atat mai mult ca imi este cantat si mie de pe margine, mi se face pielea de gaina cand aud imnul. Sunt la fel de roman ca orice alt roman", a spus Dimitriy."A fost o provocare sa lucram in cele mai bune conditii si sa ii pregatim pe jucatori pentru partida cu Malta de luna trecuta, dupa aparitia mai multor cazuri pozitive COVID-19 in lotul echipei", a completat fizioterapeutul.Citeste si: George Puscas, despre anularea meciului Romania-Norvegia: "Nu-mi vine sa cred unde s-a ajuns cu acest virus"