A vandut apa plata pe strada, dupa ce mama i-a murit. Povestea fotbalistului cumparat pentru 80 de milioane euro

La trei luni dupa ce mama lui a murit, tatal sau si-a pierdut locul de munca. A fost nevoit sa vandut apa plata pe strada, pentru a supravietui.A crescut intr-unul dinte cele mai sarace cartiere din lume, Olusosun, din Lagos, in Nigeria.Este povestea incredibila a lui Victor Osimhen, fotbalistul care a semnat cu Napoli , pentru 80 milioane de euro.Record pentru echipa napoletana, daca tinem cont ca Higuain, cel mai scump jucator cumparat de Napoli, a costat 39 milioane de euro, in 2013, atunci cand a venit de la Real Madrid Osimhen a avut un sezon de exceptie, a jucat 38 de meciuri pentru Lille , unde a marcat 18 goluri Pana sa ajunga aici, fotbalistul nu a avut parte de un drum usor. Ramas orfan de mama, Osimhen s-a descurcat cum a putut.Fratele sau vindea ziare, iar sora sa portocale, ca sa-si asigure un trai cat de cat linistit.Nu credeau vreodata ca Victor Osimhen va ajunge sa castige 5 milioane de euro anual, atat cat este salariul lui Napoli.A explodat la Campionatul Mondial Under 17, din 2015, care s-a disputat in Chile, unde Osimhen a fost golgheterul competitiei, cu 10 goluri marcate pentru Nigeria.Si atunci, toate echipele mari i-au dat tarcoale, insa nu s-a gandit la bani, a ales Wolfsburg, unde a crezut ca va lovitura, pe plan fotbalistic.Nu i-a iesit, a stat doua sezoane in Germania, apoi, a ales Charleroi, unde a dat 19 goluri intr-un sezon.Scouterii lui Lille l-au observat si francezii l-au transferat imediat pentru 14 milioane, in 2019, iar un an mai tarziu l-au vandut pentru 80 de milioane de euro la Napoli.