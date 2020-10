Zlatan Ibrahimovic, decisiv in derby-ul orasului Milano. Echipa lui Tatarusanu, prima victorie cu Inter dupa 4 ani

Inter, echipa gazda, a avut mai multe ocazii in acest meci, in care portarul roman Ciprian Tatarusanu a fost rezerva la invingatori, conform agerpres.ro.Ibrahimovic a ratat un penalty in minutul 12, insa a marcat la acea faza dupa ce portarul Samir Handanovic a respins. Patru minute mai tarziu, atacantul suedez a punctat din nou. Romelu Lukaku, golgheterul lui Inter, a inscris in minutul 28.Milan nu o mai invinsese pe marea sa rivala din 2016.Milan este lider dupa acest rezultat, cu 12 puncte, maximum posibil dupa patru etape. Inter se afla doar pe locul 6, cu 7 puncte.Etapa a mai adus doua rezultate remarcabile. In primul meci, Napoli a surclasat-o cu 4-1 acasa pe Atalanta, pe care a condus-o cu 4-0 la pauza. Napoli a obtinut acest succes la cateva zile dupa ce a pierdut cu 0-3, la "masa verde", partida cu Juventus. Echipa din sudul Italiei a fost sanctionata pentru ca nu s-a prezentat la Torino, pe 4 octombrie, dupa ce doi jucatori ai sai au fost testati pozitiv pentru noul coronavirus. Sampdoria a invins-o cu 3-0 pe teren propriu pe Lazio, care nu a contat pe Stefan Radu.