Dramatism la cote maxime in Europa League, la meciul Rio Ave - AC Milan. Echipa lui Tatarusanu, calificata miraculos, la penalty-uri

Conform agerpres.ro, belgianul Alexis Saelemaekers (51) a deschis scorul pentru rossoneri, la care portarul Ciprian Tatarusanu a fost rezerva, dar lusitanii au egalat prin Francisco Geraldes (72). Gelson a adus gazdele in avantaj chiar in debutul prelungirilor (91), dar turcul Hakan Calhanoglu a salvat-o pe Milan de la eliminare, marcand din penalty in ultimele secunde ale prelungirilor (120+2).La loviturile de departajare portughezii au avut mai multe sanse de a obtine victoria, dar nu au reusit sa le fructifice. Colombo a ratat de la Milan, dar Nelson Monte l-a imitat, Donnarumma a ratat si el, dar nici omologul sau de la Rio Ave, polonezul Kieszek nu a reusit sa transforme, Bennacer a ratat la a doua sa executie, dar l-a imitat si Geraldes. Danezul Kjaer a inscris, iar Santos a ratat, astfel ca Milan s-a calificat in grupe.Rio Ave FC - AC Milan 2-2, dupa prelungiri; 8-9, la loviturile de departajareAu marcat: Francisco Geraldes 72, Gelson 91, respectiv Alexis Saelemaekers 51, Hakan Calhanoglu 120+2 - penalty.Au executat loviturile de departajare in ordine: Ismael Bennacer 0-1 (gol), Francisco Geraldes 1-1 (gol), Simon Kjaer 1-2 (gol), Aderllan Santos 2-2 (gol), Theo Hernandez 2-3 (gol), Nikola Jambor 3-3 (gol), Brahim Diaz 3-4 (gol), Lucas Piazon 4-4 (gol), Hakan Calhanoglu 4-5 (gol), Filipe Augusto 5-5 (gol), Davide Calabria 5-6 (gol), Gelson 6-6 (gol), Sandro Tonali 6-7 (gol), Gabrielzinho 7-7 (gol), Lorenzo Colombo 7-7 (ratare), Nelson Monte 7-7 (ratare - bara), Rafael Leao 7-8 (gol), Ivo Pinto 8-8 (gol), Gianluigi Donnarumma 8-8 (ratare), Pawel Kieszek 8-8 (ratare), Ismael Bennacer 8-8 (ratare - a aparat Kieszek), Francisco Geraldes 8-8 (ratare - bara), Simon Kjaer 8-9 (gol), Aderllan Santos 8-9 (ratare).Cartonas rosu: Toni Borevkovic (Rio Ave, 120+1).