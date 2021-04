Al noualea club care si-a anuntat oficial iesirea din Superliga de fotbal. Au mai ramas trei echipe in super-proiectul esuat

"Am acceptat invitatia de a participa la proiectul Super League cu intentia autentica de a oferi cea mai buna competitie europeana posibila pentru fanii fotbalului din intreaga lume si in interesul clubului si al propriilor suporteri . Schimbarea nu este intotdeauna usoara, dar evolutia este necesara pentru progres, iar structurile fotbalului european au evoluat si s-au schimbat de-a lungul deceniilor.Cu toate acestea, vocile si ingrijorarile fanilor din intreaga lume au fost exprimate in mod clar cu privire la Superliga, iar clubul AC Milan trebuie sa fie sensibil la vocea celor care iubesc acest sport minunat. Vom continua sa lucram din greu pentru a oferi un model durabil pentru fotbal", a aratat clubul italian, intr-un comunicat.Sase cluburi din Anglia, Manchester City , Liverpool, Manchester United , Arsenal, Tottenham si Chelsea , doua din Italia, AC Milan si Inter Milano , si unul din Spania, Atletico Madrid , au renuntar la Superliga europeana.