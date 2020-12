Acoperisul Arenei Nationale este in pericol de prabusire. Acesta s-ar fi stricat din cauza zapezii

Burleanu da asigurari ca Primaria Capitalei va rezolva problemele pana anul viitor, dar mentioneaza ca inca nu a discutat aceasta problema cu reprezentantii PMB, scrie Digi24.ro "Suferim si la mentenanta gazonului. Ultimele investitii pe care le-am avut in Romania la nivel de infrastructura au fost prin in anii '70", a declarat Burleanu in cadrul unei conferinte de presa.Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan , a dispus o ancheta a corpului de control pentru a verifica neregulile privind mentenanta.Reprezentantii companiei care a montat acoperisul retractabil au intocmit un raport care arata ca acesta prezinta risc de prabusire, potrivit stirileprotv.ro . Nu ar fi fost inchis atunci cand a nins in Bucuresti si greutatea zapezii i-ar fi afectat structura.