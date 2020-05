Acuzatii grave facute de marele Van Basten. Cine nu l-a dorit pe Cruyff selectioner si cum a pierdut Olanda Mondialul din 1990

Ziare.

Ajuns acum la 55 de ani, Van Basten, legenda Tarilor de Jos si al lui Milan, are un mare regret, si anume faptul ca Olanda nu a cucerit CM 1990, organizat in Italia. Si are si o mare acuzatie de facut. Si anume ca Rinus Michels, cel care a creat fotbalul olandez total, antrenorul care a castigat cu Ajax CCE in 1971, cel care a dus Olanda in finala CM 1974 si spre laurii de la Euro 1988, aflat atunci in conducerea Federatiei, nu a dorit sa il aduca antrenor pe Johan Cruyff, asa cum doreau jucatorii.Alesul sau a fost Leo Beenhakker, desi toti jucatorii votasera pentru marele Cruyff. Acesta era la Barcelona atunci, dar ar fi putut veni doar pe perioada verii pe banca Olandei, in cadrul Coppa del Mundo."Sincer sa fiu..il suspectez pe Michels, s-a temut ca titlul continental pe care el l-a cucerit in 1988 cu noi ar fi fost lasat in penumbra, daca Cruyff ne-ar fi facut campioni mondial in 1990. Este ideea pe care o am eu, caci nu am alta explicatie pentru acel gest", spunea marele nouar, pentru portalul olandez OnsOranje "Sunt sigur ca am fi facut treaba buna cu Cruyff. Eram cam acelasi nucleu de jucatori , ba chiar cu doi ani mai batrani. Mai experimentati asadar. Atmosfera insa s-a stricat, noi apoi ne-am pierdut spiritul de echipa. Erau probleme peste tot..cu presa..cu Michels", mai adauga fostul star al lui Ajax.Van Basten va ramane in istorie si cu unul dintre cele mai frumoase goluri din fotbal, voleul la vinclu marcat in poarta lui Dasaev, in finala Euro 1988, 2-0 cu URSS. Golul il puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link Olanda avea sa piarda in optimi cu Germania atunci in 1990, scor 1-2, Germania urmand sa si castige medalia de aur.D.A.