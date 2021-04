Cum arata sotia lui Cristi Chivu, la 39 de ani, dupa doua nasteri FOTO

Povestea lor de dragoste, oficializata de nunta de pe 6 iulie 2008, a adus pe lume cei doi copii ai cuplului, Natalia (11 ani) si Anastasia (9 ani), cele doua fete care locuiesc alaturi de ei in Italia, unde Chivu este antrenor la Inter U 18, iar sotia sa se ocupa de educatia fetelor.La 39 de ani, Adelina Chivu impresioneaza prin eleganta si frumusete, fiind unanim apreciata de publicul din Peninsula."Lucrul pe care l-am dorit intotdeauna a fost sa ma casatoresc sa am o familie si sa tinem foarte mult unul la celalalt. Adelina este foarte atenta la detalii, este motorul familiei noastre, sunt bucuros ca am intalnit-o si ca o am alaturi de mine in fiecare clipa", spunea Cristi Chivu la emisiunea "Vorbeste lumea", de la Pro TV, laudandu-si frumoasa sotie.