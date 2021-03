VIDEO Senzational. Adi Barar a cantat imnul echipei Poli Timisoara la un meci cu Juventus. Buffon, Ibrahimovic si Mutu se aflau pe teren

"Cu mare tristete va informam ca omul care ne-a cantat imnul, fondatorul trupei Cargo, Adi Barar, a plecat de astazi dintre noi. Sa le canti si ingerilor despre noi! Condoleante familiei, apropiatilor si prietenilor. RIP", este mesajul transmis de Poli Timisoara pe Facebook.Trupa Cargo a fost invitata in 2005 sa deschida un amical de gala disputat la Timisoara intre Poli si marele Juventus Torino , echipa la care jucau la acea vreme fotbalisti precum Buffon, Cannavaro, Thuram, Ibrahimovic, dar si romanul Adi Mutu.Iata si cele doua formatii care s-au infruntat la Timisoara:Poli: M. Popa - Olah ('59, Batrinu), McKain, Cinu ('88, M. Rus), Balace ('88, S. Radoi) - Caramarin ('75, Silvasan), Osei, Naidin ('88, Velcea), G. Coman ('71, Galdean) - V. Moldovan ('75, Mansour), G. Bucur ('79, Paleacu).Juventus: Buffon - Zebina ('87, Birindelli), Thuram, Cannavaro, Zambrotta ('87, Pessotto) - Camoranesi, Vieira, Emerson ('61, Blasi), Nedved ('77, Olivera) - Mutu ('61, Zalayeta), Ibrahimovici.Chitaristul si compozitorul Adi Barar, fondator al trupei rock Cargo, a murit luni, la varsta de 61 de ani, potrivit unui anunt facut pe pagina de Facebook a grupului timisorean."Asa intens cum a trait toata viata pe scena, alaturi de public, inconjurat de gandurile voastre bune, asa a luptat pana azi! Dumnezeu sa te odihneasca, Adi Barar! 15.01.1960 - 08.03.2021".In mesaj au fost adaugate si versurile: "Si de-o fi si eu sa mor/ Nu vreau sa va intristati!/ Sa cantati si sa jucati, pana in zori... / Si daca din cand in cand/ O sa ma primiti in gand/ Voi fi aproape de voi!".Pe 25 februarie a fost anuntat ca liderul si fondatorul formatiei rock Cargo a fost confirmat cu Covid-19 si internat in stare grava pe Sectia ATI a Spitalului Judetean Timisoara. El avea si unele afectiuni mai vechi.Cargo a fost infiintata in Timisoara, in 1985, in formula: Adi Barar (chitara), Carol Bleich (baterie), Tavi Iepan (chitara), Tibi Gajdo (bas), Dinel Tollea (clape) si Nae Tarnotzi (voce). Dupa mai multe schimbari de componenta, Leo Iorga a fost cooptat ca solist. El a facut parte din trupa pana in 1989, an in care Ovidiu Ioncu, poreclit "Kempes", a castigat concursul organizat pentru postul de solist.In 1992, Cargo a lansat albumul de debut, "Povestiri din gara", care cuprinde noua piese. Componenta trupei a suferit, in continuare, modificari. In 1995, a aparut al doilea material discografic - "Destin". La putin timp dupa lansare, Kempes a avut un accident de motocicleta, in care a fost ranit grav. Recuperarea lui a fost lunga si anevoioasa, insa a revenit pe scena alaturi de trupa, fiind acompaniat de vocea lui Adrian Igrisan (poreclit "Baciul"). In 1998, grupul a lansat albumul "Ziua vrajitoarelor" si o brosura intitulata "Jurnal de bord", care cuprinde textele tuturor cantecelor si biografia oficiala a trupei. In 2002, Ovidiu Ioncu "Kempes" a plecat in Australia, vocea principala fiind preluata de Adrian Igrisan. Doi ani mai tarziu, in decembrie 2004, Cargo a lansat albumul "Spiritus Sanctus", urmat, in 2007, de "XXII", care include cele mai cunoscute piese ale trupei, inregistrate de data aceasta cu Igrisan.In 2015, membrii trupei Cargo au primit Ordinul Cultural in Grad de Cavaler de la presedintele Klaus Iohannis - "pentru contributia deosebita la promovarea muzicii rock in Romania si imbogatirea patrimoniului acestui gen muzical" - si au devenit cetateni de onoare ai orasului Timisoara.Din grup fac parte in prezent Adrian "Baciu" Igrisan (voce/ chitara), Tavi Pilan (tobe), Ionut Carja (clape) si Alin Achim (bas).Citeste si: