Selectionerul Mutu, despre antijocul de la finalul partidei cu Danemarca: "Uneori trebuie sa sacrifici ceva. Au facut ce le-am cerut eu"

Conform agerpres.ro, el a recunoscut ca le-a cerut jucatorilor sa nu atace, ci doar sa paseze la centrul terenului in finalul meciului pentru a conserva scorul de 1-1 de pe tabela care multumea atat Romania, cat si Danemarca."A fost o situatie cam ciudata la sfarsit, cand adversarii nu voiau sa iasa de acolo (n.r. - din aparare). Dar nici noi n-avea rost sa riscam cand egalul ne era bun. Iar ei cand au iesit, au riscat si au facut cativa pasi, noi era sa si castigam meciul. L-am intrebat pe arbitru de ce a prelungit cu 4 minute. Va dati seama ca mi-as fi dorit sa fie 4 secunde, nu 4 minute. E vorba de calificare pana la urma. Daca noi riscam in ultimele 4 minute si dintr-o prostie scapau pe contraatac si luam gol si pierdeam calificarea? Atunci eram intrebat ce fac, dorm pe margine? Jucatorii au facut ce le-am cerut eu. Danezii nu riscau, de ce sa risc eu, nu inteleg. Cum au riscat ei, cum era sa le dau gol si sa fac 2-1. In anumite momente dintr-un meci trebuie sa stii sa sacrifici ceva pentru a obtine un rezultat. Eu asta am facut, am sacrificat si am adus calificarea. Si ar trebui toti sa fim fericiti", a afirmat Mutu.Intrebat ce le transmite suporterilor romani care s-au aratat nemultumiti pe site-urile de socializare de atitudinea pasiva si de antijocul din finalul partidei cu Danemarca, selectionerul a raspuns: "Eu consider ca e o critica sa spun constructiva. Dar asta nu ma impiedica sa aduc rezultate pentru nationala Under 21. Eu stiu ca suporterii vor sa castigam cu 6-1 sau 7-1, dar eu am adus calificarea, noi am adus calificarea. Haideti sa invatam sa ne indeplinim obiectivele mai intai... Eu nu cred ca danezii au venit la misto. In seara asta a fost numai o echipa pe teren si aceea a fost Romania. Modul in care au jucat baietii m-a multumit foarte tare. Iar faptul ca unii suporteri nu sunt multumiti... nu stiu, nu cred ca cineva vreodata va reusi sa ii multumeasca pe toti".Fostul atacant a negat informatiile potrivit carora a fost ofertat de CFR Cluj in situatia in care Dan Petrescu va pleca, precizand ca isi doreste sa continue la nationala de tineret."Pentru mine e doar inceputul in antrenorat. Ma bucur ca atunci cand sunt chemat la carma unei echipe reusesc sa indeplinesc obiectivul. Pentru ca si la Voluntari am reusit salvarea de la retrogradare. Romania m-a chemat sa calific echipa de tineret si am calificat-o. Ceea ce mie imi da incredere, fiind un antrenor tanar. Imi doresc sa raman aici, la nationala. Nu am primit nimic oficial de la CFR Cluj, n-a fost nici macar vreo discutie", a mentionat el.Conferinta de presa a lui Adrian Mutu a fost intrerupta pentru cateva momente de jucatori care au intrat si l-au stropit cu apa pe selectioner, scandand "Romania, Romania". "Nu, nu ma asteptam sa vina aici. Dar ei sunt actorii principali, pe ei trebuie sa-i felicitam pentru ca intr-adevar pe mine, in afara de calificare, m-a multumit cel mai mult in seara asta jocul aratat de baieti. Asa ca vreau sa ii felicit pentru ca e meritul lor", a declarat Mutu.Selectionata Under-21 a Romaniei s-a calificat la Campionatul European de fotbal pentru tineret din 2021, dupa ce a terminat la egalitate cu Danemarca, 1-1 (0-0), marti seara, pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, in ultimul meci din Grupa a 8-a a preliminariilor.