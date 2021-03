Ei sunt "asii" lui Adi Mutu pentru Europeanul Under 21. Avem jucatori de la Juventus, Fiorentina si Villarreal

Lista convocarilor preliminare:

Programul Romaniei la EURO U21

Reprezentativa Under 21 a Romaniei va participa in perioada 24-30 martie la faza grupelor a Campionatului European U21 din Ungaria si Slovenia. Distribuita in grupa A, alaturi de Ungaria, Olanda si Germania, selectionata Romaniei va disputa toate cele trei partide la Budapesta, pe Stadionul Uj Bozsik.Vlad Dragomir (Virtus Entella/Italia)Radu Dragusin (Juventus/Italia)Denis Dragus (Crotone/Italia)Marius Marin (Pisa/Italia)Louis Munteanu ( Fiorentina /Italia)Andrei Ratiu ( Villarreal /Spania)Alexandru Pascanu (Ponferradina/Spania)24 martie 2021: Romania - Olanda, ora 22:0027 martie 2021: Ungaria - Romania, ora 19:0030 martie 2021: Germania - Romania, ora 19:00Fazele eliminatorii se vor disputa intre 31 mai si 6 iunie 2021.