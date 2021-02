Meciul de retragere al lui Adi Mutu a fost din nou amanat. Simona Halep e si ea afectata

"Dragii nostri, cea de-a treia editie Sports Festival nu va avea loc la data clasica, in iunie 2021. Desi primele doua editii ale festivalului au avut loc in luna iunie si au strans peste 150.000 de participanti, editia programata pentru 2021 va fi organizata la o data ce urmeaza sa fie stabilita. Ne dorim sa organizam un festival in conditii de deplina siguranta si asteptam directive clare date de autoritati vizavi de organizarea marilor evenimente.In acelasi timp, consultam calendarele sportivilor invitati la festival si a marilor competitii internationale. Totul, pentru a putea reveni cu o noua editie Sports Festival asa cum ne-am dorit-o si care sa includa intalnirea fanilor cu super campionii Romaniei si un nou super-demonstrativ de tenis Simona Halep & friends si meciul de retragere al lui Adrian Mutu. Biletele cumparate de fani la cele doua meciuri demonstrative raman valabile", au anuntat organizatorii.In 2020, festivalul amanat din aceleasi motive era programat intre 11 si 14 iunie, iar intre invitatii speciali se numara si Simona Halep. De asemenea, Adrian Mutu isi programase meciul de retragere in cadrul festivalului , cu invitati de marca, precum Paolo si Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Gennaro Gatusso si Sebastien Frey.Citeste si: