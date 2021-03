VIDEO Mesajul razboinic transmis de Adi Mutu jucatorilor sai: "Nu va sta nimeni in fata, credeti-ma". Romania debuteaza miercuri la Euro 2021

"Stiu ca veniti din momente diferite, unii sunteti euforici, dati goluri la echipele de club, altii, mai putin, nu aveti victorii sau nu prea jucati. De aceea, toate lucrurile acestea, pozitive si negative, trebuie lasate la aceasta poarta, nu conteaza. Under 21 e altceva, Campionatul European e unic, iti da multa responsabilitate si importanta. Veti vedea peste ani ce se va intampla daca vom avea rezultatele pe care ni le dorim.Valoarea voastra ca jucatori de fotbal nu sta in perioada de forma actuala, sta in constanta si trofee. Cand cineva te masoara cine esti se uita la statistica si la trofee. Daca nu le ai, esti doar un jucator care joaca fotbal. Asa cum am mai zis, increderea mea in voi este dincolo de cer, foarte mare, de aceea va cer foarte mult.Cu cat aveti mai multe rezultate, cu atat pretentiile cresc si trebuie sa muncesti mai mult. Lasati totul deoparte, concentrati-va pentru ca a iesi din grupe e un obiectiv intermediar la cel principal. A merge la EURO nu inseamna a merge in vacanta si a ne simti impliniti ca suntem acolo. Ganditi-va, inainte de meciul cu Danemarca, tensiunea cu care ati jucat, ambitia... La Euro toate meciurile sunt asa. Primul, cu Olanda, si pana in finala, toate meciurile sunt asa. Atitudinea voastra trebuie sa fie din ce in ce mai buna, concentrarea sa fie din ce in ce mai mare, pe masura.Voi sunteti buni, dar si ei sunt buni. Nu mai jucam cu Malta sau Finlanda, intalnim echipe ca noi, iar eu stiu ca sunteti in stare sa aratati ca sunteti cei mai buni. E un moment unic pentru voi, veti vedea ce importanta va va da acest turneu final ca fotbalisti, pe viitor.Concentrati-va, adunati-va! Suntem Romania, dar echipa o formam noi prin modul in care va concentrati si sunteti atenti. Si nu uitati ca sunteti cei mai buni! Am jucat cu Danemarca, o echipa foarte buna, si a stat cu fundul in poarta 90 de minute, n-a iesit de acolo. Nu va sta nimeni in fata, credeti-ma! Mai aveti putin pana veti juca la turneul final. Lasati tot, uitati de echipele de club, aici sunteti la echipa nationala a Romaniei, e altceva, e mult peste!", a spus Mutu, potrivit FRF Reprezentativa Under 21 a Romaniei va participa in perioada 24-30 martie la faza grupelor a Campionatului European U21 din Ungaria si Slovenia. Distribuita in grupa A, alaturi de tara gazda, Germania si Tarile de Jos, selectionata Romaniei va disputa toate cele trei partide la Budapesta, pe Stadionul Uj Bozsik.Faza grupelor va avea loc in perioada 24-31 martie 2021, in timp ce fazele eliminatorii se vor disputa intre 31 mai si 6 iunie 2021. Programul tricolorilor este urmatorul:24 martie, 22:00: Romania - Olanda;27 martie, 19:00: Ungaria - Romania;30 martie, 19:00: Germania - Romania.Fazele eliminatorii se vor disputa intre 31 mai si 6 iunie 2021.Citeste si: