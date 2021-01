Un fost castigator al Cupei Campionilor cu Steaua, sanctionat cu 1.000 de lei de catre FRF: "A prejudiciat imaginea fotbalului"

"Reclamant - Federatia Romana de Fotbal; Parat - Bumbescu Adrian (CSA Steaua Buc.) - Comisia respinge exceptia lipsei calitatii de reprezentant FRF a d-nului Radu Visan, ca nefondata. Respinge exceptia necompetentei generale si materiale a FRF, ca nefondate. In baza art. 52.5 cu aplicarea art. 12, 14 Bis si 15 din RD dispune sanctionarea paratului Bumbescu Adrian cu avertisment si penalitate sportiva de 1.000 lei", se arata in solutia Comisiei de Disciplina postata pe site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal.Secretarul general al FRF, Radu Visan, a sesizat Comisia de Disciplina in urma unei declaratii facute in presa de fostul fotbalist la sfarsitul anului trecut. Adrian Bumbescu afirmase ca in cadrul Federatiei Romane de Fotbal nu se afla oameni de fotbal, "ci numai ciudati".Bumbescu este in prezent antrenor principal al grupei de juniori 2001 din cadrul CSA Steaua, grupare care activeaza la nivel de seniori in Liga a III-a.Citeste si: Femeia momentului in Premier League. De la filme necenzurate la sefia unui mare club din Londra