Universitatea Cluj a ramas fara antrenor. Adrian Falub si-a inaintat demisia

Falub, in varsta de 48 de ani, revenise la conducerea echipei, in 4 septembrie 2019. In actualul sezon, dupa 3 etape, clujenii au strans un singur punct, in conditiile in care echipa are ca obiectiv promovarea in Liga 1 "Adrian Falub si-a inaintat astazi demisia din functia de antrenor principal. FC Universitatea Cluj ii multumeste pentru munca depusa", au precizat oficialii Universitatii pe Facebook Adrian Falub a imbracat tricoul Universitatii Cluj in perioada 1989-1996 si 1997-1998. A debutat ca antrenor la Universitatea Cluj, in sezonul 2006-2007, cand a reusit promovarea in Liga I, dar a condus echipa si in 2015, an care a marcat participarea "sepcilor rosii" in finala Cupei Romaniei dupa o pauza de cinci decenii. S-a intors pe banca tehnica a echipei in septembrie 2017, reusind o noua promovare, de aceasta data in esalonul secund.De-a lungul carierei a mai pregatit formatiile Sportul Studentesc, Unirea Alba Iulia, FCM Targu Mures, CSM Politehnica Iasi, UTA Arad (doua mandate), Al Urooba (Emiratele Arabe Unite) si Concordia Chiajna (doua mandate).