De ce n-a ajuns Adrian Ilie la Real Madrid sau Manchester United, in cel mai bun moment la carierei lui

Cel poreclit "Cobra" pentru abilitatea cu care marca in portile adversarilor a scris istorie la Steaua Galatasaray , Valencia, Alaves, Besiktas si Grasshopers Zurich, dar putea ajunge mult mai sus.Intr-un interviu pentru playsport.ro , Adrian Ilie a povestit ca dupa Campionatul Mondial din Franta, editia 1998, a avut oferte de la Real Madrid si Manchester United "M-a linistit din prima presedintele clubului Pedro Cortez, caremi-a spus ca nu sunt transferabil. Si in plus, eram foarte bine acolo, la Valencia, si a contat foarte mult. Ca dovada ca am jucat 5 ani acolo", a povestit Ilie, care a ajuns de doua ori in finala Ligii Campionilor.De altfel, fostul stelist spune ca una dintre marile erori din cariera sa a fost faptul ca a plecat de la Valencia. "As fi putut sa mai raman la Valencia in continuare doi ani, cred ca acolo, cariera mea ar fi luat-o intr-un alt sens. Am avut oferta sa mai stau doi ani acolo si am ales sa plec, poate trebuia sa iau alta decizie", a spus el.