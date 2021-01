Adrian Mititelu, condamnat la 5 ani de inchisoare. Patronul FCU Craiova se afla deja dupa gratii, pentru o alta infractiune

In noiembrie anul trecut, Adrian Mititelu a primit o pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu executare in cazul transferului lui Mihai Costea la FCSB . Aflat deja dupa gratii, finantatorul gruparii oltene a fost gasit vinovat pentru o alta infractiune, de evaziune fiscala in forma continuata, pentru care a primit 5 ani de inchisoare.Cele doua pedepse urmeaza sa fie contopite, astfel ca Mititelu va executa condamnarea mai mare, de 5 ani. Decizia este insa in prima instanta, iar Mititelu poate face recurs in 10 zile.Pe langa cei 5 ani de inchisoare, Mititelu a fost obligat si la plata sumei de 18,24 milioane de lei, aproximativ 3,7 milioane de euro.Citeste si: Femeia momentului in Premier League. De la filme necenzurate la sefia unui mare club din Londra