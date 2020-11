Cine va conducere liderul din Liga 2, dupa arestarea lui Adrian Mititelu. Mesaj mobilizator al clubului oltean

"In urma sentintei criminale, prin care finantatorul clubului de 15 ani, Adrian Mititelu, a fost condamnat abuziv la pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu executare, avand ca scop clar atac la persoana si distrugerea clubului FC Universitatea Craiova 1948, clubul face urmatoarele precizari:- conducerea clubului va fi preluata si administrata de catre Adrian Mititelu Jr.- bugetul echipei nu va fi afectat de aceasta decizie intrucat finantarile vor continua ca si pana acum, bugetul oricum fiind deja asigurat pentru anul acesta competitional de Liga a II-a.- clubul solicita un sprijin cat mai mare al suporterilor in aceasta perioada pentru a depasi momentul.- de asemenea obiectivul echipei ramane acelasi si anume PROMOVAREA IN LIGA I!MOBILIZAREA este cuvantul cheie in aceasta lupta care pare din ce in ce mai grea. Relatia CONDUCERE - JUCATORI - SUPORTERI trebuie sa fie una unita si cat mai stransa pentru a depasi obstacolele ce ne sunt puse in cale in acest an.Este clar ca nu se doreste promovarea noastra cu orice pret, acest lucru putand fi confirmat si in aceasta seara. Haideti sa demonstram tuturor de puterea de care dam dovada, iar singuri impotriva tuturor sa reusim PROMOVAREA PE PRIMA SCENA A FOTBALULUI ROMANESC!Conducerea va dispune de toate mijloacele necesare performantei, iar sarcina cea mai grea cade in seama jucatorilor. Jucatorii trebuie incurajati si sustinuti si la bine si la rau.Adrian Mititelu, chiar daca nu va putea fi fizic alaturi, va sustine si va fi aproape de echipa ca si pana acum, chiar si din detentie.Haideti sa realizam, cu puterea lui Dumnezeu si cu toata mobilizarea posibila, promovarea anul acesta si sa ii daruim patronului nostru un cadou incepand chiar cu aceasta sambata, la Timisoara, unde echipa noastra intalneste ocupanta locului 2, ASU Poli Timisoara , invingand echipa gazda!Patronul nostru se va intoarce mult mai puternic, iar atunci cand o va face, clubul nostru trebuie sa fie la fel de puternic!", este anuntul clubului oltean.Curtea de Apel Craiova l-a condamnat, joi, pe Adrian Mititelu, la trei ani de inchisoare cu executare pentru evaziune fiscala, intr-un dosar referitor la transferul lui Mihai Costea de la U Craiova 1948 la Steaua in 2011.