Adrian Mutu a anuntat lotul nationalei de tineret pentru meciurile cu Ucraina si Malta. Doar 2 jucatori de la FCSB au fost chemati

Conform news.ro, partidele vor fi transmise la Prima TV, jocul de la Kiev, si la PRO TV, intalnirea cu maltezii de pe stadionul "Marin Anastasovici". De asemenea, ambele meciuri vor fi in direct si la Radio Romania Actualitati.Desi a anuntat dimineata ca e periculos sa apeleze la jucatorii de la FCSB infectati cu coronavirus, Adi Mutu i-a chemat in cele din urma pe portarul Andrei Vlad si pe mijlocasul Darius Olaru.Cei 24 de jucatori din lotul U21 pentru cele doua partide din octombrie sunt:Portari: Andrei Vlad (FCSB), Teodor Axinte (Politehnica Iasi), Marian Aioani (Chindia Targoviste);Fundasi: Denis Harut ( FC Botosani), Stefan Vladoiu ( Universitatea Craiova ), Alexandru Pascanu (SD Ponferradina / Spania), Andrei Chindris (FC Botosani), Virgil Ghita (FC Viitorul ), Radu Boboc (FC Viitorul), Raul Oprut (Hermannstadt), Radu Dragusin ( Juventus Torino / Italia);Mijlocasi: Marius Marin (AC Pisa / Italia), Tudor Baluta (Brighton / Anglia), Catalin Itu ( CFR Cluj ), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Darius Olaru (FCSB), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Alexandru Matan (FC Viitorul), Claudiu Petrila (CFR Cluj), George Cimpanu (FC Botosani), Denis Dragus (Crotone / Italia);Atacanti: Louis Munteanu (ACF Fiorentina / Italia), George Ganea (FC Viitorul), Valentin Costache (CFR Cluj).Selectionerul Adrian Mutu a stabilit si o lista aditionala de jucatori, in cazul in care va fi nevoie de inlocuirea vreunuia dintre fotbalistii convocati: Horatiu Moldovan (UTA), Baiaram Stefan, Vladimir Screciu (ambii Universitatea Craiova), Adrian Petre, Gabriel Simion (ambii FCSB), Ricardo Grigore ( Dinamo Bucuresti), Mihai Velisar ( Gaz Metan ), Nicolae Carnat (Sepsi OSK), Alexandru Voda (Hermannstadt) si Carlo Casap (FC Viitorul).