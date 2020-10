Adi Mutu, dupa esecul din Ucraina: "Rezultatul corect era egal, suntem in carti". I-a reprosat arbitrului ca nu e fair-play

"A fost un meci intens, am jucat si am luptat pentru fiecare minge, ne-am acomodat repede la terenul foarte prost si moale. Cred ca pana la urma rezultatul corect era egal. Sunt dezamagit, aveam sanse cu un egal sa ne calificam mai repede, dar si asa suntem in carti. Avem un meci cu Malta, care nu mai conteaza (n.r.: rezultatele cu Malta, ultima clasata, nu vor conta in clasamentul locurilor secunde din cele 9 grupe) si va fi totul care pe care in meciul cu Danemarca", a spus Adrian Mutu dupa incheierea partidei.Conform regulamentului, la turneul final din 2021 ajung primele clasate, dar si cele mai bune 5 locuri doi, in functie de punctaj.In ceea ce priveste arbitrajul centralului din Kazahstan, care a acordat eronat penalty-ul din care a marcat Ucraina, Adi Mutu a precizat: "N-am vorbit de penalty cu el. I-am reprosat doar ca nu e fair-play sa discute in rusa cu cei din Ucraina. La un meci international e corect sa discuti in engleza".