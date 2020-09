Adi Mutu are probleme de lot la nationala de tineret. Man, Morutan si Mihaila nu vor fi convocati

"Avem o multime de jucatori importanti la FCSB , ei acum trebuie sa stea in casa. Olimpiu Morutan si Dennis Man au iesit si ieri pozitiv, sigur nu vor fi in lot. E exclus sa mai vina pentru ca altfel am periclita echipa nationala . Trebuie sa fim foarte atenti, pentru ca daca s-ar intampla ceva, ar fi un dezastru", a declarat Mutu pentru gsp.ro."Tot in perioada asta, Valentin Mihaila va sta pe tusa o luna din cauza unei pubalgii mai vechi. El era un fotbalist important atat pentru noi, cat si pentru Craiova", a completat selectionerul, referindu-se la atacantul gruparii din Banie.