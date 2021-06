Antrenorul Adrian Mutu, prezentat oficial la Craiova: "Sa nu va ganditi ca intr-un an castigam campionatul"

"Sunt bucuros de alegerea pe care am facut-o. Mai ales ca ne unesc mai multe lucruri precum ambitia si setea de performanta. Chiar daca trebuie sa fim realisti si sa ne gandim ca avem de parcurs un drum dificil, plin de obstacole. Si numai prin munca, seriozitate si disciplina vom putea sa ne indeplinim obiectivele. Sa nu va ganditi ca intr-un an o sa castigam campionatul. Pentru a face un lucru care sa dureze in timp trebuie sa construim cu calm si cu pasi inteligenti. Va fi un drum greu, plin de transpiratie, dar voi da 100%", a afirmat el."Eu nu mi-am impus niciodata limite, de aceea trebuie sa luam meci cu meci si la sfarsit sa vedem unde le clasam. Nu avem un obiectiv anume, pentru ca nu vreau sa ne impunem limite. Daca ne impunem limite, atunci am gasi si scuze si lucrul acesta nu trebuie sa se intample aici. Normal ca atunci cand semnezi ai si niste obiective, dar acestea sunt pe foaie, ca sa spun asa. Eu sunt un om ambitios si nu am venit aici doar sa fac act de prezenta. Speram ca impreuna sa formam o familie si sa ducem echipa acolo unde ii e locul. Va veni vremea cand Universitatea Craiova va fi in play-off si se va lupta pentru titlu. Dar aceste lucruri se construiesc in timp", a spus tehnicianul."E o echipa nou-promovata, eu sunt un antrenor tanar. Impreuna vrem sa crestem si sa facem Craiova mandra de noi. Sunt constient ca trebuie sa construiesc o echipa de la zero. Sper sa o fac cat mai repede. Antrenorul Mutu, fata de acum trei ani cand a inceput, cred ca a facut pasi de gigant inainte. Dar imi place sa studiez in fiecare zi si sunt constient ca sunt multe lucruri pe care trebuie sa le imbunatatesc.Craiova o sa fie si ofensiva si defensiva. Trebuie sa existe un echilibru. Suntem in discutii cu mai multi jucatori pentru a-i aduce, speram sa facem acest lucru cat mai repede, iar pe 12 iunie, cand e reunirea, sa dam drumul la treaba convinsi de forta noastra si de ce putem realiza. Pentru a avea performanta este nevoie de o echipa pe masura. Chiar vreau sa le transmit si suporterilor, care mi-au facut o primire foarte frumoasa, sa ramanem toti cu picioarele pe pamant. Pentru ca pentru a face ceva cu aceasta echipa trebuie sa ramanem modesti. Eu stiu ca e entuziasm dupa promovare, dar acum suntem intr-o alta liga'', a adaugat antrenorul.Mutu a explicat ca nu a avut oferta de la campioana CFR Cluj . "E un vis pentru tata ca antrenez Universitatea Craiova, ceea ce nu credeam. Nu am avut o oferta de la CFR Cluj. Ca sa spun asa, am avut o oferta mai clara de la Universitatea Cluj decat de la CFR", a precizat el.Tehnicianul spera ca derby-ul cu CS Universitatea Craiova sa fie dominat de fair play. "O sa fie un derby frumos, asa cum se intampla in mai multe orase. Nu numai la noi, ci si afara. Abia astept acel meci. Sper sa ne prezentam asa cum trebuie si sa-i multumim pe suporterii nostri. In acelasi timp, sper ca in oras sa fie o atmosfera de fair play si sa nu avem parte de incidente care nu isi au locul. In rest, cred ca va fi un derby asteptat de toti iubitorii fotbalului. E un derby nou si sper sa se ridice la nivelul derby-ului dintre FCSB si Dinamo ", a declarat el.Intrebat care este adevarata Universitarea Craiova, Adrian Mutu a raspuns: "Daca sunt aici, Universitatea Craiova este Craiova unde sunt antrenor. Nu vreau sa fiu lingusitor fata de nimeni. Dar ambitia care s-a creat intre cele doua Craiove sper sa fie benefica fotbalului romanesc si Craiovei. Sa nu se transforme in altceva. Dar nu trebuie sa ma implic eu in aceasta disputa pentru ca sunt un antrenor profesionist".Fostul selectioner al echipei nationale de tineret a Romaniei, Adrian Mutu, a semnat la 29 mai, un contract valabil doi ani cu FC U Craiova 1948, grupare nou-promovata in Liga I.