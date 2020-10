VIDEO Selectionerul Adi Mutu, discurs mobilizator la nationala de tineret: "Eu antrenez campioni, nu fotbalisti"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"Eu cred ca voi puteti fi o echipa de campioni. Fiecare dintre voi sunteti campioni, adica jucatori de mare valoare. Eu cand cer un lucru eu chiar cred ca puteti sa faceti acel lucru. Eu antrenez campioni, nu antrenez jucatori de fotbal. Daca veti munci si va veti pregati serios acolo veti ajunge", le-a spus Mutu jucatorilor din lotul Under 21, conform agerpres.ro."Simtiti presiune? Foarte bine! Trebuie sa fiti mandri ca simtiti presiune. Presiunea e buna. Faptul ca simtiti presiune arata ca lumea are asteptari de la voi. De ce? Pentru ca aveti valoare! Daca nu erati buni, nimeni nu s-ar astepta sa faceti performanta", a adaugat selectionerul.Echipa nationala de tineret a Romaniei intalneste, la 9 octombrie, in deplasare, selectionata Ucrainei, si in 13 octombrie, la Giurgiu, reprezentativa Maltei, in preliminariile Campionatului European U21 de anul viitor.