Nationala de tineret, lovita de COVID. Adrian Mutu nu va sta pe banca la meciul cu Malta. Cine ii va lua locul

Astfel, Mutu va fi inlocuit de directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita , conform news.ro."Avand in vedere situatia de la lot, faptul ca un jucator si un membru al staff-ului tehnic au fost depistati pozitiv cu virusul Sars-CoV-2, Federatia Romana de Fotbal, prin Comisia Medicala, a decis sa inlocuiasca tot staff-ul tehnic pentru partida de maine seara, considerand ca acestia sunt contacti directi ai persoanei din staff. Astfel, la meciul cu Malta, echipa va fi condusa de pe margine de Mihai Stoichita, directorul tehnic al FRF. Acesta va fi ajutat de Dinu Todoran si Dumitru Moraru. Echipa a parasit cantonamentul de la Buftea si se va muta la Hotelul Marriott , acolo unde va sta pana la meciul cu Malta. De asemenea, conferinta de presa a selectionerului Adrian Mutu, care e considerat contact direct de Comisia Medicala a FRF, nu va mai avea loc. In plus, antrenamentul oficial nu va mai fi la Buftea, urmand a fi mutat pe un alt stadion. Vom reveni cu informatii cat mai curand", a anuntat FRF.Un jucator si un membru al staff-ului au fost depistati pozitiv cu virusul Sars-CoV-2 la nationala de tineret, care va evolua cu Malta, in preliminariile CE din 2021."Au sosit rezultatele testelor efectuate duminica dimineata. Din pacate, un jucator si un membru al staff-ului au fost gasiti pozitivi cu virusul Sars-CoV-2. Aceasta a fost a V-a testare din aceasta actiune a lotului U21 si este testarea UEFA necesara partidei cu Malta. Cei doi au fost izolati si nu vor mai face parte din delegatie pentru meciul programat marti seara, la Giurgiu, de la ora 20.00. De asemenea, DSP va deschide o ancheta epidemiologica", se arata in comunicatul FRF.